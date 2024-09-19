Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», по мнению председателя комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко (фракция «Слуга народа»), перевод Марьяны Безуглой в подконтрольную ему структуру, якобы сможет привлечь внимание медиа к ее деятельности.

По словам Мережко, подобное перемещение Безуглой во внешнеполитический комитет не стало каким-то «сюрпризом». В частности, народная избранница заранее знала, что может рассчитывать на поддержку главы указанного комитета, поскольку у Безуглой накопилось множество проектов, которе следует успешно реализовать.

«Слуга народа» подчеркнул, что вопреки тому, что Безуглая довольно спорная фигура в политических кругах, у всех политиков имеется право на совершение ошибки, при условии, что после этого нардеп останется «интересным людям».

Мережко резюмировал:

Я считаю, что само присутствие Марьяны Владимировны придаст медийности нашему комитету, что привлечет внимание СМИ к нашей деятельности.

Ранее мы писали о том, что еще в январе Рада попыталась проголосовать за проект постановления о снятии Безуглой с поста зампреда оборонного комитета.