Как информирует «НБН» со ссылкой на ЦНС, из документации, попавшей в распоряжение движения сопротивления, следует — командиры взводов мотострелковых рот регулярно «подкармливают» личный состав наркотическими и психотропными средствами.

Как стало известно, речь идет о промедоле, оборот которого официально запрещен в РФ. Данный препарат является наркотическим анальгетиком, схожим по действию с морфием. При принятии вещества в высокой концентрации, появляется чувство эйфории, а при приеме средства, человек становится полностью зависимым от промедола, что, в итоге, провоцирует пагубные последствия для психики и здоровья, и облегчает контроль над поведением.

Таким образом, военнослужащих, находящихся в состоянии эйфории, проще «уговорить» на участие в штурмах или идентичных наступательных действиях, поскольку у оккупантов отсутствует страх перед болью/смертью и есть потребность в промедоле.

В соответствии с раздаточно-сдаточными ведомостями, книгами учета и журналами регистрации операций, связанных с оборотом наркотическо-психотропных средств, этот промедол выдается захватчикам в неофициальном порядке, «в черную», и практически без перерыва.

Фото — sprotyv.mod.gov.ua

Фото — sprotyv.mod.gov.ua

Фото — sprotyv.mod.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, о чем свидетельствует отправка новых «гуманитарных колонн» на ВОТ Украины.