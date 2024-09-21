Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Politico, Вашингтон рассматривает возможность отправки в Украину ракет средней дальности для оснащения многоцелевых истребителей F-16 в рамках вышеописанного пакет военной помощи.

Предполагается, что ракеты, о которых идет речь, имеют дальность поражения целей в более, чем 180 километров, и это позволит Воздушным силам ВСУ бить по вражеским объектам на значительно большем расстоянии.

В частности, указанные боеприпасы можно выпускать за 70 километров от передовой, что откроет для Сил обороны новую тактику нанесения ударов по различным военным объектам и прифронтовым складам вооружений, тем самым усложняя операции армии путина.

Впрочем, в соответствии с информацией, которой располагает ряд от американских военных функционеров, содержимое пакета все еще дорабатывается, то есть состав груза может измениться до официального объявления Белым домом.

Ранее мы писали о том, что еще войдет в новый пакет военной помощи от США.