Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт OSINT-аналитика MeNMyRC1, очередное испытание страной-агрессором межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» завершилось абсолютной неудачей — потенциально ядерный боеприпас попросту взорвался в шахте, оставив огромный кратер, одновременно разрушив полигон.

Как стало известно после изучения спутниковых снимков, предоставленных ресурсом Planet Labs, процесс испытаний РС-28 «Сармат» закончился совершеннейшим провалом. Например, стоит обратить внимание на 4 пожарные машины, реагирующий на масштабный лесной пожар, возникший в радиусе места возможного запуска.

Кроме того, аналитики подчеркнули — так как в ракете «Сармат» используется жидкая разновидность топлива, данная «катастрофа» могла произойти и без фактического пуска, то есть горючее «выплеснулось» из шахты под давлением взрывной волны или высокой температуры.

Фото — x.com/MeNMyRC1

Фото — x.com/MeNMyRC1

Фото — x.com/MeNMyRC1

Ранее наш информационный портал писал о том, что Тегеран «похвастался» своими новыми «Шахедами» и баллистическими ракетами.