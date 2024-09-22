Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», в Иране «презентовали» финальную версию собственного дрона-камикадзе и еще одну версию «баллистики» на военном параде, проведенном в Тегеране накануне, 21 сентября.

В частности, новый БПЛА имеет привычное название «Шахед», но с измененным индексом — 136-B, и может поражать цели в радиусе 4 000 километров от точки запуска. Также, на субботнем параде показали баллистическую ракету «Джихад», которая имеет радиус действия около 1 000 километров.

Следует отметить, что Иран, вопреки активному военному сотрудничеству с РФ, постоянно отрицает поставки ракет и беспилотников «Шахед» государству-террористу, которыми армия Путина регулярно атакует объекты гражданской инфраструктуры Украины: ПВО Воздушных сил ВСУ уже «приземлила» более 9 000 российско-иранских дронов-камикадзе.

Ранее мы писали о том, что британская разведка указала на главную опасность для Украины в получении иранских ракет Россией.