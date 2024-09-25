Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Кабинета Министров, при гибели защитника/защитницы, государство станет назначать и выплачивать членам семей таких военнослужащих 750 прожиточных минимумов (умножить на 3 028 гривен), установленных нормами законодательства для трудоспособных особ.

В частности, теперь принятие решения относительно назначения/перечисления вышеописанного пособия возложено на Минветеранов, а сами средства планируется сразу переводить на банковский счет получателя (в обход органов соцзащиты населения), что существенно оптимизирует процесс.

При этом, суммы выплат постановлением Кабмина не корректируются, то есть остаются на прежнем уровне:

за гибель (смерть) военнослужащего государство выплатит его семье 2,27 млн гривен;

за инвалидность 1 группы — 1,21 млн гривен;

за инвалидность 2 группы — 908 400 гривен;

за инвалидность 3 группы — 757 000 гривен.

Также, направить заявку на назначение/выплату данной финпомощи в Министерство по делам ветеранов, можно в электронном или бумажном формате, а также посредством «Дії».

Ранее мы писали о том, что в ПФУ напоминали, кто из родственников ветеранов может получать льготы на «коммуналку».