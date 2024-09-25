Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, Москва при посредничестве Тегерана приступила к ведению секретных переговоров, касающихся потенциальной поставки противокорабельных ракет «Оникс» (экспортный вариант — «Яхонт») хуситам, являющихся вооруженной проиранской группировкой, контролирующей существенную часть территории Йемена.

Как стало известно, в стране-агрессоре рассматривают возможность по снабжению хуситов «Яхонтами», применение которых, судя по всему, значительно усилит атаки террористической группировки на американские и европейские суда в акватории Красного моря, таким образов парализовав судоходство.

При этом, экстремисты-хуситы ранее заявляли о поддержке идентичной группировки «ХАМАС», воюющей с Израилем, пообещав бить по кораблям израильских союзников в Красном море: потоплено, как минимум, два судна и захвачено одно, что спровоцировало дестабилизацию мировой морской торговли, с одновременной корректировкой маршрутов и увеличением страховых расходов.

Ранее мы писали о том, что в Иране на военном параде демонстрировали новые дрон-камикадзе и баллистическую ракету.