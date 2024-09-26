Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Суспільного», глава «Укрпочты» Игорь Смилянский заявил — процесс рассылки писем-повесток практически сходен с идентичной доставкой судебных документов.

По словам Смилянского, процедура вручения повестки аналогична доставке обычного заказного письмо, которое получателю выдают «под подпись». При этом, если человек отсутствует, то есть не получил письмо-повестку в личном порядке, почтальон оставляет уведомление, и если за таким извещением не приходят, то — «как и с судебными документами — мы это оставляем в системе и возвращаем письмо-повестку отправителю [отечественному оборонному ведомству].

Глава «Укрпочты» подчеркнул — все вышеописанное является четко регламентированной процедурой, внесенной в мобилизационное законодательства, а письма-повестки имеют вид обычного конверта.

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