Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Bloomberg, старший помощник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Балаж Орбан, полагает — решение Украины противостоять вторжению РФ является «безответственным».

По словам этой версии Орбана, Венгрия, в идентичной ситуации, отказалась бы брать в руки оружие. Кроме того, советник венгерского лидера утверждает — Зеленскому рекомендовали отказаться от вооруженного сопротивления в 2022 году, чтобы сократить количество жертв полномасштабной российской агрессии, однако президент Украины поступил «безответственно».

Балаж Орбан добавил:

Он [Зеленский] вступил со своей страной в оборонительную войну, и мы видим, сколько людей погибло и сколько территории было потеряно.

Следует отметить, что лидер местной оппозиции Петер Мадьяр призвал Балажа Орбана уйти в отставку, так как вышеописанные комментарии попросту попирают конституациооные основы и независимость Венгрии.

Ранее мы писали о том, что соцопрос показывал, какой процент венгерского населения против членства Украины в Евросоюзе.