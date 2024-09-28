Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Radio NV», военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко раскрыл, из-за чего российско-оккупационные войска смогли приблизиться к Угледару (Донетчина).

По словам Коваленко, с января прошлого года, «освободители» стали через Новомихайловку и Константиновку постепенно продвигаться, фактически, — «шаг за шагом», что заняло довольно продолжительное время. Однако, ни одна оборонная линия (фортификации в Угледаре укрепляли в течение нескольких лет), какой бы мощной и хорошо спланированной она не была, не в состоянии выдержать ежедневные удары корректируемыми/управляемыми авиабомбами (КАБами).

Эксперт подчеркнул — на Угледарском направлении, вражеские артиллерийские средства работают «нон-стоп» с одновременным сбросом КАБов, то есть «постоянно, бесконечно». В частности, ни один плацдарм не выстоит под давлением 3-тонной авиабомбы.

Таким образом, армии Путина удалось подойти к Угледару из-за отсутствия эффективного противодействия российской тактической авиации со стороны Сил обороны Украины (из-за отсутствия стабильного снабжения западным вооружением, в первую очередь):

Авиационный вопрос стал более доминирующим, чем вопрос российской артиллерии.

Ранее мы писали о том, что экс-заместитель главы Генштаба называл причину значительного ухудшения ситуации вокруг Угледара.