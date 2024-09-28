Как сообщает «НБН» со ссылкой на фото и видео, обнародованные в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в сторону Угледара на Донетчине российско-оккупационные войска не прекращают перебрасывать резервные силы и средства — замечена передислокация не менее 13 грузовиков с боеприпасами.

Помимо вышеописанного, Андрющенко сообщил об идентичной переброске резервных подразделений с Бердянского направления в Никольскую общину Мариупольского района. Впрочем, в этой местности фиксируется некоторое замедление действий РФ, с одновременным сокращением численности вражеской «живой силы».

Однако, советник мэра Мариуполя подчеркнул:

В целом, по результатам наблюдения, можем говорить о переброске до 5 000 россиян в сторону Угледара.

Фото — t.me/andriyshTime

Фото — t.me/andriyshTime

Фото — t.me/andriyshTime

Фото — t.me/andriyshTime

Ранее наш информационный портал писал о том, как военный эксперт рассказывал, что позволило армии Путина подойти к Угледару.