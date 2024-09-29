Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании, вышеописанные масштабные удары Украины свидетельствуют — вопреки развертыванию Россией усиленной системы ПВО, государство-террорист безуспешно борется с глубинными дроновыми атаками украинских БПЛА.

В частности, только результативной атакой Сил обороны на склад в Торопце 18 сентября, уничтожено не менее 30 000 тонн различных боеприпасов, сложенных в открытом и бункерном хранилищах. Все это, почти наверняка, спровоцирует возникновение кратковременных перебоев в снабжении армии Путина артснарядами и патронами для стрелкового оружия, которые являются критически-важными ресурсами в войне на истощение, ведущейся РФ. Кроме того, суммарный тоннаж ликвидированных боеприпасов станет колоссальной утратой снарядов, предоставленных России Северной Кореей.

Аналитики военной разведки Британии полагают — помимо всего прочего, действия Украины вызовут дальнейшее рассредоточение российской логистической цепочки, поскольку командования станет обоснованно опасаться последующих ударов, что, судя по всему, существенно увеличит давление на и без того перегруженную систему поставок.

Отметим, что разведка Британии разместила спутниковые фотоснимки, показав мест ударов Украины в Торопце и Тихорецке:

Фото — x.com/DefenceHQ

Фото — x.com/DefenceHQ

Фото — x.com/DefenceHQ

Ранее мы писали о том, что британская разведка объясняла, зачем в РФ усиленно принуждают срочников к подписанию контрактов.