Как информирует «НБН» со ссылкой на лаконичные сведения, размещенные в официальном Telegram-канале главы Одесской области военной администрации Олега Кипера, ночью 29 сентября российско-оккупационная армия в очередной раз осуществила атаку на регион, применив ударные беспилотники.

По словам Кипера, на территории Одесского района, вследствие не прямого попадания, а падения фрагментов сбитого российско-иранского дрона-камикадзе, повреждена крыша и выбиты окна в одном из жилых домов, а также разрушено ограждение и частично деформированы три грузовых автомобиля, припаркованных рядом с местом инцидента.

Кроме того, на территории Раздельнянского района, несколько «Гераней-2/Шахедов» свалились в периметре открытой местности, однако не спровоцировали последующего возгорания.

Глава Одесской ОВА добавил, что в соответствии с предварительной информацией, ни погибших, ни пострадавших, к счастью, нет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что воскресным утром российско-захватническая армия нанесла массированный авиаудар по Запорожью.