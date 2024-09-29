Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», замглавы Министерства социальной политики Украины Константин Кошеленко заявил — вскоре его ведомство, при участии Министерства цифровой трансформации, запустят пилотный проект, предоставляющий услугу начисления так называемой «базовой социальной помощи» посредством госприложения «Дія».

По словам Кошеленко, оформление/назначение вышеописанной разновидности государственной финансовой помощи будет происходить благодаря налаженному процессу информационного обмена между рядом соответствующих систем и реестров. При этом, особе, претендующей на подобную выплату, будет достаточно подключиться к «Дії», и заполнить анкету-обращение относительно ее назначения.

Замглавы Минсоцполитики добавил — такая помощь заменит пять идентичных типов, и станет «более значительной по сумме»: пособие будут назначать без сопутствующего сбора бумажных справок или дополнительных обращений — через web-портал или мобильное приложение «Дія».

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики рассказывали, кому из граждан осенью начислят доплаты к пенсии.