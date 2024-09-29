Как информирует «НБН» со ссылкой на материал агентства Reuters, по сомнительному мнению члена госсовета Северной Кореи Ким Е Чжон, отправка нового пакета военной помощи в Украину — «большая ошибка».

Чиновница, являющаяся «по совместительству» сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, обвинила Вашингтон в эскалации войны между РФ и Украиной. В частности, Ким Е Чжон полагает, что США и странам Запада не следует игнорировать либо недооценивать постоянные «серьезные предупреждения» страны-агрессора, поскольку в действительности союзники Украины якобы на в состоянии справиться с последствиями усиления поддержки Киева.

Сестра северокорейского диктатора подчеркнула:

…Они [США и «коллективный Запад»] безрассудно играют с огнем против России, которая является ядерной сверхдержавой.

Следует напомнить, РФ и КНДР подписали ряд договоренностей о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающем оказание взаимной военной помощи при нападении на одного из подписантов. Кроме того, Северная Корея регулярно снабжает Россию артиллерийскими снарядами и баллистическими ракетами, которыми государство-террорист обстреливает мирные города Украины.

Ранее мы писали о том, что на склад под Тихорецком россияне свозили северокорейские боеприпасы.