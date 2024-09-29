Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, в ночь на воскресенье, 29 сентября, ВСУ, судя по всему, осуществили удар по очередному военному объекту государства-террориста.

По словам Коваленко, украинские ударные беспилотники долетели до Котлубани в Волгоградской области. В частности, совершен дроновый удар по арсеналу боеприпасов Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения российского оборонного ведомства. Именно на этих складах хранилась часть партии иранских баллистических ракет малой дальности, а также, вероятно, пусковые установки к ним.

Впрочем, следует отметить, что ни СБУ, ни ГУР, ни Силы обороны пока не подтвердили вышеописанную информацию.

Ранее наш информационный портал писал о том, что этим утром армия Путина нанесла массированный удар по Запорожью, есть множество пострадавших.