Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина», президент Владимир Зеленский взвешенно и адекватно отреагировал на подобный запрос американского конгрессмена-республиканца Майка Джонсона.

По словам Зеленского, он, как президент Украины, может обсуждать действия, касающиеся отечественных послов, исключительно со спикерами своего государства. В частности, лидер нашей страны указал — «Конституция Украины» не предусматривает каких-либо переговоров об увольнении послов со спикером Конгресса США Джонсоном, — «при всем уважении».

Следует отметить, что в этом сомнительном письме Джонсона указывается — Маркарова оказалась в поле «политических дискуссий», которые вела кандидат в американские президенты от демократов Камала Харрис. При этом, если верить словам спикера Конгресса США, на мероприятие специально не пригласили «ни одного республиканца».

Ранее мы писали о том, что Зеленскому не удалось получить разрешения Вашинтона на удары западным оружием вглубь РФ.