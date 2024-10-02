Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт главы оборонного ведомства США Ллойда Остина, этот американский высокопоставленный функционер провел разговор с главой Минобороны Израиля Йоавом Галлантом, и высказался о вышеописанной ракетной атаке Ирана.

По словам Остина, вечерний иранский обстрел Израиля является «ужасным и смертоносным террористическим нападением». Кроме того, глава Минобороны США глубочайше пособолезновал семьям, которые пострадали от данного военного преступления армии Ирана.

Руководитель американского оборонного ведомства дополнительно проинформировал — Йоаву Галланту удалось скоординировано защитить Израиль от почти 200 иранских баллистических ракет, при этом, Пентагон обязался оставаться в тесном контакте с ЦАХАЛ, чтобы не допустить идентичных обстрелов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Тегеране на военном параде «хвалились» новыми ударным БПЛА и баллистической ракетой.