Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление руководителя польского оборонного ведомства Владислава Косиняк-Камыша, опубликованное местным изданием Wiadomosci, численность украинцев, согласившихся пополнить ряды вышеописанного «Украинского легиона», оказалась недостаточна.

По словам Косиняк-Камыша, польские структуры готовы интенсивно «обучать украинских солдат»: после полномасштабного вторжения государства-террориста в нашу страну, Варшава смогла подготовить не менее 20 000 защитников, которые позднее были отправлены на передовую в Украину.

Глава Министерства обороны Польши резюмировал:

Мы не отвечаем за набор [в «Украинский легион»]. Однако количество людей, которые должны были вызваться с украинской стороны, слишком мало.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Песков призывал «не связывать» корректировку ядерной доктрины Кремлем с дроновыми ударами по РФ.