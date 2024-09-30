В ходе брифинга представитель российского СМИ поинтересовалась у спикера Путина, является ли недавняя масштабная дроновая атака на РФ прецедентом для применения Москвой ядерного оружия, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Согласно одному из новых положений ядерной доктрины РФ, россияне могут применить ядерное оружие при поступлении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения в сторону государства-террориста.

Представитель главы Кремля заявил, что не нужно «чрезмерно апеллировать к документу» в контексте российского вторжения в Украину и «искать какие-то увязки» между атаками БПЛА на РФ и ядерной доктриной.

Напомним, на прошлой неделе белорусский диктатор Александр Лукашенко принялся угрожать НАТО. Соратник Путина назвал условие для применения ядерного оружия его страной.