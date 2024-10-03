Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения и фотоматериал, обнародованные в официальном Telegram-профиле Сил обороны Юга, российско-оккупационные войска начали использовать нестандартный и коварный способ маскировки ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина), получившей название «Лепесток».

В частности, «освободители» осознанно наносят на «Лепестки» клейкую субстанцию, после чего обваливают ПФМ-1 в почве, пыли или листьях. По указанной причине, мины становятся гораздо менее заметными, потому эти взрывоопасные предметы можно по ошибке принять за камни или мусор.

Военные подчеркивают — при находке подобного подозрительного предмета, лучше не приближаться к нему и не прикасаться: следует немедленно отойти как можно дальше и сообщить об опасной вещи по номеру 101, что спасет жизни потенциальных жертв оккупантов.

Фото — .me/SJTF_Odes

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