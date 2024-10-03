Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-канале оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Харьков», армия Путина интенсивно пополняет личный состав, одновременно завозя провизию и боекомплекты под Волчанск (Харьковщина).

Военные информирует — бойцы Сил обороны не прекращают сдерживать российско-оккупационные войска: рядом с Глубоким пресечена попытка противника провести мероприятия, направленные на усиление логистического обеспечения подразделений «освободителей», выдвинутых на передовые позиции. Также, в окрестностях Старицы армией Путина укреплена оборонная линия и проведена эвакуация «санитарных потерь» (раненых).

В ОТГВ «Харьков» добавили — под Волчанском наблюдается поступление новоназначенной «живой силы» в подразделения управления беспилотниками и восполнение артиллерийских расчетов 82 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии 6 ВС РФ. Кроме того, фиксируется проведение слаживания между вражескими подразделениями на передовых плацдармах.

Также, с наступлением темного времени суток, враги проводят мероприятия по возобновлению и настройке связи, подвозят продукты и боекомплекты. При этом, отмечается достаточно низкая обеспеченность личного состава путинских войск теплыми вещами и медсредствами.

Ранее мы писали о том, что в ISW показывали «прогресс» наступления оккупантов после захвата Угледара.