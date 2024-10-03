Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-профиле Генштаба ВСУ, этот эффективный удар был осуществлен американскими баллистическими ракетами ATACMS (радиус поражения целей — до 300 километров).

В Генштабе информирует — «утилизация» вышеописанной РЛС существенно снизит способность путинских войск в выявлении, отслеживании и перехвате аэродинамических и баллистических целей.

Кроме того, «Небо-М» — весьма сложный для поражения объект, работающий в стелс-режиме, и одновременно «сканирующий» горизонт в поисках воздушных объектов. В соответствии с имеющимися данными, у «второй армии мира» осталось лишь 10 подобных функционирующих систем этого типа, при этом, стоимость каждой — более $100 млн.

Военные подчеркнули — ликвидация «Небо-М» позволит создать благоприятный «воздушный коридор» для эффективного применения западных крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG.

Ранее мы писали о том, что в ГУР МОУ сообщали о ликвидации судьи-коллаборанта в оккупированном Бердянске.