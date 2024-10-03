Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-каналы «Харьковоблэнерго» и «Сумыоблэнерго», сегодня, 3 сентября, в Харьковской и Сумской областях снова начали действовать аварийные отключения света.

По слова энергетиков Сумщины, сейчас внедрены временные аварийные отключения в Сумском районе и городе Сумы. В частности, сейчас не прекращается ведение работ, направленных на ликвидацию аварийной ситуации. В «Сумыоблэнерго» подчеркнули, что причина возникновения подобного энергокризиса — серия террористических актов, осуществленных «второй армией мира».

При этом, на Харьковщине аварийные отключения элетричества вводились из-за усложнения обстановки в «Объединенной энергосистеме Украины»: по состоянию на 11 часов 30 минут, в «Укрэнерго» проинформировали о стабилизации энергоснабжения прифронтового региона.

Отметим, что об аннулировании вышеописанных отключений в Сумской области пока ничего не сообщалось.

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