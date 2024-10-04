Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-канал аналитического проекта DeepState, путинские войска продвинулись у нескольких населенных пунктов на Донецком и Харьковском направлениях.

В соответствии с данными военных аналитиков, оккупантам удалось достичь некоторых успехов на Кураховском направлении — рядом с Цукурино, Катериновкой и Торецком на Донетчине.

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Кроме того, на территории Харьковской области, «вторая армия мира» переместилась в окрестностях Колесниковки.

Фото — deepstatemap.live

При этом, в Генштабе ВСУ официально не подтверждают вышеописанные «успехи» захватчиков: на Торецком направлении армия Путина безуспешно проводила штурмы Торецка, Дачного и Нелиповки; на Кураховском направлении — бои не прекращаются под Новоалександровкой, Цукурино, Георгиевкой, Константиновкой и другими населенными пунктами.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW сообщали, когда наступление РФ на Восточном направлении значительно замедлится.