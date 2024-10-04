Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале губернатора Воронежской области Александра Гусева, — над Аннинским районом данного российского региона, средствам радиоэлектронной борьбы ПВО ВС РФ якобы удалось подавить несколько украинских беспилотников.

По словам Гусева, вопреки такой «успешной работе» российской противовоздушной обороны, один из ударных беспилотников все же упал на территорию нефтебазы, спровоцировав возгорание «пустой цистерны».

Также, в соответствии с предварительной информацией российских властей, пострадавших нет. При этом, на месте инцидента не прекращают работу пожарные расчеты, которые, вероятно, пытаются устранить последствия вышеописанного «незначительного» пожара.

Гусев добавил — режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется.

Рассмотреть, как полыхает «пустая цистерна», можно на видео, размещенном ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, что 7 сентября под Воронежем из-за «прилета» БПЛА горел склад с боеприпасами.