Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минобороны, вследствие вторжения РФ, 128 000 квадратных километров суши и 14 000 квадратных километров вод Украины, или же около 20 процентов, загрязнены взрывоопасными предметами (минами и остатками снарядов, ракет и дронов-камикадзе).

В Минобороны отмечают — подобное засорение оказывает значительное негативное влияние на обеспечение безопасности гражданского населения, ограничивает ведение сельского хозяйства, не дает стабильно работать промышленным предприятиям и минимизирует социально-экономический рост в пострадавших областях страны.

По мнению начальника ГУ противоминной деятельности, гражданской защиты и экобезопасности, руководителя секретариата Национального органа, отвечающего за вопросы противоминной деятельности, полковника Руслан Берегули, такие «взрывоопасные» риски отрицательно отражаются на жизни более, чем 6 млн украинцев.

Ранее мы писали о том, что РФ «помечает» оккупированную часть Луганщины памятниками «героям СВО».