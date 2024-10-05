Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), Минсоцполитики направило в Кабмин надлежащее постановление «Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по оказанию базовой соцпомощи», предусматривающее внедрение нового вида финподдержки населения в стране.

Вышеописанная базовая соцпомощь станет выплачиваться только по заявке самого претендента, оставляя за ним право выбора — получение указанных выплат либо иных видов господдержки.

В частности, оформить базовую соцпомощь позволяется таким категориям:

малообеспеченным семьям;

детям одиноких матерей;

детям, воспитывающимся в многодетных семьях;

детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, по различным, даже уважительным причинам;

внутренне перемещенным лицам;

особам, не получающим пенсионное пособие (недостаточно стажа)/особам с группой инвалидности.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине рассказывали, кому вместо пенсии будут начислять небольшую соцпомощь.