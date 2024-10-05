Как сообщает «НБН» со ссылкой на видеоматериал и сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле Госпогранслужбы Украины, появились кадры боев за газодобывающие платформы, расположенные рядом с островом Змеиный.

В частности, спецназовцам-пограничникам при поддержке подразделений ГУР МОУ, удалось отбить у армии Путина несколько газодобывающих платформ в акватории Черного моря, таким образом «титаническими усилиями» захватив и взяв под контроль данные стратегически важные объекты, выполняющие роль морских крепостей.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что удержание «вышек Бойко» откроет возможность контролирования значительной части акватории Черного моря, тем самым существенно усилив оборонный потенциал Украины.

Ранее мы писали о том, что штурмовики ВСУ демонстрировали, как прорывались через приграничные российские фортификации.