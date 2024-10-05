Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в Telegram-профиле губернатора Воронежской области Александра Гусева, украинские дроны-камикадзе якобы пытались осуществить атаку на ряд промышленных предприятий.

По словам Гусева, вследствие «прилетов» БПЛА, загорелся этаж в здании неуказанного предприятия — на месте инцидента не прекращается работа бригад оперативных служб. Также, в соответствии с уточненными данными, травмирован один человек, получивший осколочное ранение в руку. На втором промышленном объекте, попавшем под удар беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

Впрочем, в российском медиапространстве уточнили — дроны ударили по заводу «Этанол спирт», расположенному в Новохоперске Воронежской области. В Сети показали видеофрагмент со взрывом и последующим возгоранием:

Ранее мы писали о том, что вчера в Воронежской области полыхала «пустая цистерна» на нефтебазе после атаки БПЛА.