Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрея Беседина, озвученное в эфире телеканала «Мы — Украина», город фактически разрушен российскими авиаударами.

По словам Беседина, российско-оккупационная армия перманентно использует корректируемые/управляемые авиационные бомбы большой мощности (КАБы). Вес такого планирующего фугасного боеприпаса может достигать 1,5 тонны (речь идет о ФАБ-1500) — взрывом разрушается все в радиусе до 1 километра, что, особенно заметно в центральных кварталах Купянска.

Глава ГВА добавил, что прочие авиабомбы, весом от 250 до 500 килограмм, враги запускают регулярно, в особенности по Левобережью, которое уже практически уничтожено. При этом, объекты критической и гражданской инфраструктуры Купянска, в том числе предприятия, были разрушены, поскольку «освободители» продолжают придерживаться тактики «выжженной земли».

Ранее мы писали о том, что спасатели показали масштабы разрушений после ночной атаки «Шахедов» на Одессу.