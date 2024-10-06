Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль Офиса Генерального прокурора, партии артефактов (реликвии культурного наследия), похищенных захватчиками в Украине, начали понемногу «выбрасываться» на международный «черный рынок».

По словам генпрокурора Андрея Костина, помимо попыток систематического уничтожения украинского наследия, государство-террорист крадет культурные ценности. В частности, артефакты, ранее хранившиеся в отечественных музеях, или являющиеся археологическими памятниками, теперь появляются на вышеуказанном «рынке». Генпрокуратуре удалось накопить достаточную доказательную базу, которая поможет открыть новые уголовные производства по этой серии преступлений.

Кроме того, основываясь на полученной информации, Генпрокуратура сформировала спецподразделение, в задачи которого войдут расследования случаев разрушения культурного наследия обстрелами и незаконной реализации украинских реликвий-артефактов за рубежом.

Ранее мы писали о том, что в Генпрокуратуре сообщали размер убытков, причиненных энергосистеме Украины ударами РФ.