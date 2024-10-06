Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в Telegram-профиле командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, кроме разнообразной техники, в течение прошлого месяца (1-30 сентября), воинами Сил обороны отправлены в «черные пакеты» 38 130 захватчиков.

Кроме того, бойцами подразделений Сил обороны нашей страны, «утилизировано» колоссальное количество вооружения/военной техники российско-оккупационной армии, и на полях Украины останутся ржаветь:

танков — 291 штука;

боевых бронемашин — 787 штук;

артиллерийских средств — 1 219 штук;

реактивных систем залпового огня — 28 штук;

установок противовоздушной обороны — 23 штуки;

автомобильной техники — 1 740 штук;

специальной техники — 323 штуки.

Также, наши защитники успешно «приземлили» один вражеский самолет, 1 815 различных дронов и 56 ракет.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Ранее мы писали о том, что армия Путина прорвала оборону ВСУ на Кураховском направлении.