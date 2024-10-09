Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Голоса Америки», по мнению главы Министерства культуры и стратегических коммуникаций Николая Точицкого, пока в Украине не прекращается война, телемарафону «Единые новости» необходимо стабильно продолжать функционирование.

По словам Точицкого, данный спорный телемарафон нужен для продвижения «единых подходов», цель которых — разбивать пропаганду, тиражируемую Российской Федерацией в отношении Украины.

В частности, чиновник полагает — «Единые новости» могут оказаться той самой платформой, на которой возможно «проговаривать» и одновременно опровергать враждебные нарративы Кремля, заложенные в различные периоды развития Украины, тем самым создавая «стратегическую коммуникацию настоящего, не только для внешнего мира, но и внутри».

Точицкий резюмировал:

И без реального обсуждения процессов, которые происходят, будет довольно сложно выиграть эту войну.

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