Как сообщает «НБН» со ссылкой на источники CENSOR.NET, бойцами СБУ, ГУР МОУ и ССО был проведен этот успешный дроновый удар по аэродрому «Ханская», на котором базировались авиасредства армии Путина.

Как стало известно, в момент «прилетов» украинских дронов-камикадзе, на авиабазе оставались сразу 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов, включая истребители-бомбардировщики Су-34/Су-35 и Ми-8. На данном этапе, количество поврежденных или «утилизированных» вражеских бортов устанавливается.

Впрочем, в соответствии со свидетельствами местного населения, на данном аэродроме вследствие атаки возникло масштабное возгорание с последующей детонацией «взрывоопасных предметов».

Следует отметить, что путинская армия использует аэродром «Ханская» (располагается в 450 километрах от передовой) для дозаправки и совершения ракетно-бомбовых ударов по подразделениям ВСУ и мирным городам/селам Украины.

Ранее мы писали о том, что дроновым ударом по аэродрому «Ханская» в Адыгее уничтожен топливный склад.