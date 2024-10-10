Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства социальной политики, такая субсидия является государственной финпомощью с целевым назначением, то есть тратить средства допускается лишь на оплату потребленных коммунальных услуг.

В частности, если домовладение, получая субсидию, накапливает долги за «коммуналку», то есть фактически использует вышеописанный инструмент соцподдержки не по назначению, выплату финпомощи на отопительный сезон могут аннулировать, поскольку государство контролирует платежную дисциплину получателей. Попросту, если у получателя субсидии скопились задолженности за жилищно-коммунальные услуги (более 680 гривен), то предоставление субсидии прерывается.

Впрочем, при обращении за переназначением субсидии в ПФУ, должникам следует добавить копию договора о реструктуризации долгов с компанией-поставщиком услуги, и выплату соцпомощи пролонгируют. На погашение задолженностей дается 60 месяцев.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики рассказывали, кому из граждан осенью начислят доплаты к пенсии.