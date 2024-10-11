Как сообщает «НБН» со ссылкой на тематический портал «На пенсии», если особа не накопила даже 15 лет трудового/страхового стажа, то с 65 лет сможет претендовать лишь на государственную соцподдержку, предназначенную для людей, не располагающих правом на пенсионное пособие.

В частности, такая поддержка назначается исходя из 30 процентов официального прожиточного минимума (ПМ) для особ, утративших трудоспособность: 2 361 гривна х 30 процентов = 708,3 гривны. Однако, фактическая сумма таких урезанных выплат не может быть меньше прожиточного минимума.

Таким образом, если у пожилого малообеспеченного гражданина нет прочих источников доходов (необходимо доказать ПФУ документально), то правительство «дотянет» размер финпомощи до 2 361 гривны.

Ранее мы писали о том, что ПФУ рассказывал, сколько пенсионеров-долгожителей проживает в Украине.