Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Politico, в администрации президента Джозефа Байдена удовлетворили запрос штаба Трампа, касающийся усиления мер безопасности, поскольку учли серию покушений и иранские угрозы.

По словам Байдена, он передал указание Госдепартаменту — «дать ему [Трампу] все, что ему нужно».

Следует отметить, что в запрос на обеспечение усиленной защиты Трампа входят такие меры:

расширение финансирования местных органов охраны правопорядка;

доступ к федеральным сотрудникам/работникам;

гарантия выделения дополнительных средств на Секретную службу;

введение временных ограничений в воздушном пространстве (патрулирование неба истребителями ВВС США);

открытие доступа к автопарку бронированных лимузинов «президентского класса»;

установка пуленепробиваемых стекол для защиты во время предвыборных митингов.

Ранее мы писали о том, что Трамп лжет американцам о мигрантах ради улучшения своего рейтинга.