Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Politico, в администрации президента Джозефа Байдена удовлетворили запрос штаба Трампа, касающийся усиления мер безопасности, поскольку учли серию покушений и иранские угрозы.
По словам Байдена, он передал указание Госдепартаменту — «дать ему [Трампу] все, что ему нужно».
Следует отметить, что в запрос на обеспечение усиленной защиты Трампа входят такие меры:
- расширение финансирования местных органов охраны правопорядка;
- доступ к федеральным сотрудникам/работникам;
- гарантия выделения дополнительных средств на Секретную службу;
- введение временных ограничений в воздушном пространстве (патрулирование неба истребителями ВВС США);
- открытие доступа к автопарку бронированных лимузинов «президентского класса»;
- установка пуленепробиваемых стекол для защиты во время предвыборных митингов.
Ранее мы писали о том, что Трамп лжет американцам о мигрантах ради улучшения своего рейтинга.
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