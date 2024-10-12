Американское издание The Washington Post пишет, что кандидат в президенты США сосредотачивает свою кампанию на нагнетании лжи, страха и стереотипов о мигрантах, информирует «НБН».

В последние месяцы экс-глава Белого дома неоднократно возвращался к этой теме. В совершенных нелегалами убийствах 45-й президент США винил «плохие гены», заявлял, что его страна «оккупирована преступными силами» и «венесуэльские банды» захватывают дома американцев.

В ходе своих выступлений республиканец говорил, что день президентских выборов станет «днем освобождения в США». При этом на митингах сторонники оппонента Харрис держали плакаты с надписями «положите конец преступлениям, связанным с мигрантами» и «депортируйте нелегалов немедленно».

Социологические опросы показывают, что преимущество бывшего лидера американцев по экономическим вопросам слабеет, однако он имеет преимущество в вопросах безопасности границ и иммиграции, поэтому в своей кампании делает на это ставку. Политик заявил избирателям, что граница Штатов якобы является более серьезной проблемой, чем экономика.

Как сообщало издание Politexpert, в случае возвращения Трампа в президентское кресло финансовые рынки могут ограничить влияние республиканца на ФРС.

Напомним, новый генсек НАТО объяснил, почему не стоит беспокоиться о возможном возвращении Трампа в Белый дом относительно Украины.