Как сообщает «НБН» со ссылкой заявление главы Офиса Президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», Марк Рютте в качестве нового генсека НАТО продолжит осуществлять все необходимое для пролонгации помощи и поддержки нашей страны.

По словам Ермака, подобное стало возможно, поскольку между Рютте и Зеленским сложились «личные очень хорошие, очень дружеские отношения». При этом, штаб руководителя оборонного блока имеет идентичные взаимоотношения с командой ОПУ.

Кроме того, глава ОПУ указал на то, что политика НАТО объединяет позиции всех стран-членов Альянса, и это следует учитывать, проводя «личную точечную работу» с каждым из партнеров, а не просто обходиться общением на «формальном уровне».

Ермак резюмировал:

…Есть понимание того, что будущее Украины в НАТО — не только перспектива, но это и очень важный элемент, и фактор, способствующий окончанию этой войны.

Ранее мы писали о том, что Ермак рассказывал об ожиданиях ОПУ от партнеров относительно плана победы Украины.