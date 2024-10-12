Как сообщает «НБН» со ссылкой на источники издания The Washington Post, до завершения текущего года, страна-агрессор может отправить на передовую в Украине несколько тысяч солдат из Северной Кореи, сейчас проходящих курс надлежащей подготовки на территории РФ.

По словам неуказанного источника издания, пока неизвестно, на каком участке фронта в Украине могут быть потенциально развернуты подразделения из вышеописанных северокорейцев, однако предполагается — подобных «наемников», судя по всему, перебросят в приграничные регионы РФ (Курщину), с целью высвобождения армии Путина для участия в боевых действиях в Украине.

Следует отметить, что определенная часть офицеров из КНДР уже прибыла на временно оккупированные территории Украины для наблюдения за «второй армии мира» и изучения ситуации на передовой. При этом, ВСУ пока не сталкивались ни с одним северокорейским подразделением, которое бы напрямую принимало участие в войне.

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