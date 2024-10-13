Как сообщает «НБН» со ссылкой на заявление руководителя польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского, прозвучавшее в эфире радио Rebeliant, в течение ближайших недель под Редзиково в Поморском воеводстве (северная часть соседней страны) планируют открыть базу противоракетной обороны (ПРО) США.

По словам Сикорского, он уже успел договориться о долгожданных изменениях: эта американская база ПРО готова к потенциальной ликвидации российских ракет над Украиной, но при одном условии — вражеские боеприпасы должны лететь в сторону Польши, то есть будет происходить как с «иранскими ракетами, которые направляются на США» через Европу.

Отдельно Сикорский добавил:

Наши оппоненты обвинили нас в уничтожении проекта базы, а он уже есть и вскоре будет официально открыт.

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