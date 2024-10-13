Как сообщает «НБН» со ссылкой на фотоматериал и сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в течение минувших суток спасателям пришлось ликвидировать 20 возгораний, 3 из которых возникли в результате российских обстрелов.

В частности, накануне, 12 октября, «вторая армия мира» в очередной раз нанесла удар по городу Покровск, вследствие чего возникли масштабные пожары: не менее двух часов «чрезвычайники» локализировали и устраняли последствия вражеского обстрела. При этом, суммарно пламенем уничтожено 100 квадратных метров в здании, а также выгорел 1 Гектар сухостоя и бытовых отходов.

Кроме того, на территории поселка Шевченко в Покровском, в результате аналогичного удара армии Путина, загорелась кровля разрушенного административного здания. Пожарные успели почти своевременно ликвидировать возгорание, но, в целом, огнем выжжена площадь в 1,5 квадратного километра.

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Ранее наш информационный портал писал о том, что во временно оккупированной Феодосии догорело топливо на нефтяном терминале, уничтожена большая часть цистерн.