Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный сайт ГУР Минобороны, накануне подразделениями «Артан», «Kraken», Международным легионом и Легионом «Свобода России» завершено эффективно выполнение комплексной спецоперации, направленной на освобождение леса, расположенного севернее Липцов на Харьковщине.

Как стало известно, благодаря спланированным и смелым действиям наших разведчиков, удалось захватить усиленный оборонный район «второй армии мира», попутно «демилитаризовав» 3 мотострелковых батальона, отряд «Шторм-Z» и разведроту 7 отдельного мотополка 11 армейского корпуса ВС РФ. Кроме того, в период данных штурмов, был пополнен «обменный фонд», что поможет быстрее вернуть из российских застенков плененных защитников нашей страны.

Также, «зачисткой» 400 Гектаров лесного массива севернее Липцов, получилось существенно и безнадежно ухудшить положение «освободителей» на этом фронтовом участке, и одновременно завести пехотные подразделения 13 бригады Нацгвардии «Хартия» на плацдарм, избежав потерь личного состава.

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