Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт Министерства обороны Великобритании, ВСУ, на перманентной основе нанося удары по объектам на территории временно оккупированного Крымского полуострова, постепенно истощают военные возможности страны-агрессора.

Аналитики военной разведки Великобритании напомнили — в Генштабе подтвердили результативность украинской дроновой атаки на морской нефтетерминала в Феодосии, осуществленной 7 октября. При этом, в марте текущего года, по этому объекту вражеской инфраструктуры был нанесен идентичный удар украинскими беспилотниками.

В Минобороны Великобритании подчеркнули — подобные атаки Украины не прекращают минимизировать российский военный потенциал в Крыму: цели, пораженные в 2024 году, помимо нефтетерминала, также включали системы ПВО, авиабазы, командные центры, военно-морские порты, логистику и пути пересечения Керченского пролива.

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