Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал The War Zone, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов дополнил вышеописанные сведения — не менее 11 000 солдат из Северной Кореи сейчас проходят курс боевой подготовки в восточной части страны-агрессора.

По словам Буданова, северокорейские подразделения «второй армии мира» будут готовы воевать против Украины в ближайшее время — с 1 ноября. Глава ГУР МОУ добавил, что в период ведения время боевых действий солдаты КНДР станут использовать не свою, а российскую бронетехнику и боеприпасы. Кроме того, первая партия, состоящая из 2 600 северокорейских военных будет передислоцирована в Курскую область для усиления контрнаступления путинских войск.

Впрочем, на какой участок фронта российский генералитет запланировал отправить оставшихся из 11 000 «бойцов Ким Чен Ына», пока неизвестно:

У нас сейчас нет полной картины.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Залужный высказывался об операции Сил обороны в Курской области.