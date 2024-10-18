Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал LIGA.NET, член правления «Интернет-ассоциации Украины» Александр Арутюнян заявил — повышение цен на доступ к Интернет для населения страны будет проводиться в несколько этапов, первый из которых вскоре наступит.

По словам Арутюняна, вследствие отмены упрощенной системы налогообложения для интернет-провайдеров (после принятия парламентом закона о значительном «историческом» повышении налогов для бизнеса и населения), компаниям придется поднять цены на свои услуги, поскольку необходимо компенсировать дополнительные расходы. В частности, очередная корректировка тарифов большую сторону ожидается в декабре-январе.

Объясняется такое «улучшение» весьма просто:

интернет-провайдеры теперь отчисляют в госбюджет больше;

количество сотрудников сократилось из-за усиленной мобилизации;

нужно нанять дополнительных специалистов для ведения бухгалтерской отчетности.

Ранее мы писали о том, что в НБУ отвечали, отразится ли октябрьское повышение налогов на ценах в Украине.