Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», глава Минобороны Рустем Умеров подтвердил, что союзники время от времени поднимают вопрос — по какой причине в Украине отказались от мобилизации граждан 18-25 лет.

По словам Умерова, Киев вынужден объяснять западным государствам-партнерам — в парламенте одобрен закон, в которым четко разъясняется, — «как входит в периметр человек, как он становится военнообязанным, как тренируется, как выходит из периметра». Кроме того, слухи о постоянном давлении стран-союзников относительно снижения возрастной планки мобилизации в стране, в основном, являются беспочвенными.

Глава Минобороны добавил — потенциальная корректировка нового закона о мобилизации вряд ли возможна, так как правительство работает согласно соответствующих нормативах, в которых «четко определено — с 25 и выше».

Умеров акцентировал:

Если есть желание у кого-то прийти и служить своему народу, мы всегда рады.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны сообщили, как Украина потратит дополнительные миллиарды финансовой помощи.