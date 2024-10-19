Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро полагает — решение, касающееся отправки подразделений северокорейской армии на войну РФ против Украины, глобально расширит масштаб боевых действий.

По словам Барро, он прислушался к мнению украинских партнеров, и сделал обоснованный вывод — решение Кремля относительно вовлечения северокорейских солдат будет иметь серьезнейшие последствия, так как подобные действия выведут войну на новый масштаб эскалации. В частности, существует огромный риск того, что текущая война охватит территорию Азии.

При этом, европейский высокопоставленный функционер считает: информация, указывающая на привлечение северокорейских военных, свидетельствует об одном важном факте — Россия ощущает все больше затруднений в противостоянии с Украиной.

Ранее мы писали о том, что в ISW указывали на признаки абсолютной незаинтересованности Путина в мирных переговорах с Украиной.