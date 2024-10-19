Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу Кабинета Министров Украины, размер минимального пособия по безработице увеличен с 2 500 гривен до 3 600 гривен, однако такие изменения коснутся только определенных слоев населения.

Как стало известно, выплата в 3 600 гривен гарантируется:

лицам, не имеющим 7 месяцев страхового стажа на протяжении 12 месяцев до присвоения статуса безработного, которые получали 1 500 гривен;

лицам, проработавшим не менее 7 месяцев перед безработицей, и получавшим 2 500 гривен;

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), не имеющим документации, подтверждающей страховой стаж, и получавшим 2 500 гривен.

При этом, размер минимального стандартного пособия по безработице не изменился, и составляет 1 500 гривен, а также начисляется:

«молодежи» до 35 лет, не имеющей страхового стажа;

лицам, уволенным из-за систематического невыполнения обязанностей без уважительных причин, прогулы, хищения по месту трудоустройства и идентичные нарушения.

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